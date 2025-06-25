СМИ: Израиль считает, что Иран сохранил объекты по обогащению урана
25 июня 202502:32
В Израиле считают, что Тегеран сохранил небольшие секретные объекты по обогащению урана, сообщает New York Times.
По данным издания, это необходимо для того, чтобы можно было продолжить развивать ядерную программу в случае атак на более крупные объекты.
Тем временем, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в видеообращении к нации о демонтаже ядерного проекта Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru