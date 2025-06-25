СМИ: Израиль считает, что Иран сохранил объекты по обогащению урана

В Израиле считают, что Тегеран сохранил небольшие секретные объекты по обогащению урана, сообщает New York Times.

Сможет ли Иран возобновить разработку ядерного оружия

По данным издания, это необходимо для того, чтобы можно было продолжить развивать ядерную программу в случае атак на более крупные объекты.

Тем временем, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в видеообращении к нации о демонтаже ядерного проекта Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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