СМИ: Израиль считает, что Иран сохранил объекты по обогащению урана

По данным издания, это необходимо для того, чтобы можно было продолжить развивать ядерную программу в случае атак на более крупные объекты.

Тем временем, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в видеообращении к нации о демонтаже ядерного проекта Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

