Дмитриев согласился с утверждением, что СВО могла бы закончиться за 12 дней
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что согласен с тем, что конфликт вокруг Украины мог закончиться за 12 дней, как и ирано-израильский, если бы в то время должность президента США занимал не Джо Байден, а Дональд Трамп.
24 июня американский инвестор Дэвид Сакс провел параллели между конфликтом Израиля и Ирана и происходящим на Украине. По его словам, последний мог бы завершиться за 12 дней. Сакс указал, что это «не просто предположение — это называлось «Стамбульские соглашения», но тогда президентом США был Байден, а не Трамп.
«Правда», — написал в ответ Дмитриев.
Ранее Сакс выразил мнение, что Байден превратил страну в банановую республику. Он добавил, что в результате госпереворота Байдена свергли, «как и подобает банановой республике», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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