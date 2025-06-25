Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что согласен с тем, что конфликт вокруг Украины мог закончиться за 12 дней, как и ирано-израильский, если бы в то время должность президента США занимал не Джо Байден, а Дональд Трамп.

24 июня американский инвестор Дэвид Сакс провел параллели между конфликтом Израиля и Ирана и происходящим на Украине. По его словам, последний мог бы завершиться за 12 дней. Сакс указал, что это «не просто предположение — это называлось «Стамбульские соглашения», но тогда президентом США был Байден, а не Трамп.

«Правда», — написал в ответ Дмитриев.

Ранее Сакс выразил мнение, что Байден превратил страну в банановую республику. Он добавил, что в результате госпереворота Байдена свергли, «как и подобает банановой республике», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

