Британские власти призвали активно готовиться к защите от внешнеполитической угрозы на своей территории, сообщают «Известия» со ссылкой на новую стратегию национальной безопасности Лондона.

В ней говорится, что Великобритания может столкнуться «с косвенной и, возможно, прямой конфронтацией с противниками, усилением стратегической конкуренции, в том числе с растущим значением ядерного оружия в политике». Из документа следует, что существует угроза безопасности со стороны России, Китая или Ирана. В стратегии также упоминается конфликт на Украине.

Отмечается, что важными компонентами для реализации стратегии от существующих внешних угроз является усиление экономики для сдерживания противников, тесное сотрудничество со странами НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

