Лукашенко заявил о готовности Беларуси производить штурмовики Су-25


Президент республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, Белоруссия готова наладить у себя производство штурмовиков Су-25.

Начались переговоры Путина и Лукашенко

Также белорусский лидер сообщил, что Белоруссия производит для самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet до 1 тысячи комплектующих.

Помимо этого, Лукашенко заявлял, что Белоруссия по итогам прошлого года выполнила со своей стороны все договоренности с Россией в сфере обороны и безопасности.

Ранее Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. На этом фоне белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин отметил в разговоре с НСН, что спецоперация может начаться с территории союзного государства.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Су-25БелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
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