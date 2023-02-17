Лукашенко заявил о готовности Беларуси производить штурмовики Су-25

Также белорусский лидер сообщил, что Белоруссия производит для самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet до 1 тысячи комплектующих.

Помимо этого, Лукашенко заявлял, что Белоруссия по итогам прошлого года выполнила со своей стороны все договоренности с Россией в сфере обороны и безопасности.

Ранее Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. На этом фоне белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин отметил в разговоре с НСН, что спецоперация может начаться с территории союзного государства.

