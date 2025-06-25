СМИ: Лидеры НАТО льстят Трампу, чтобы он помог Украине
Лидеры стран Североатлантического альянса могут льстить американскому президенту Дональду Трампу его успехом в ударах по ядерным объектам Ирана, чтобы на саммите НАТО побудить его увеличить помощь Киеву, сообщает Bloomberg.
Агентство со ссылкой на высокопоставленных чиновников указывает, что «кампания лести», возглавляемая генсеком Альянса Марком Рютте, заранее обсуждалась лидерами Европы, которые отчаянно хотели сохранить Трампа «на борту» и избежать «еще более разрушительного ухудшения» отношений с Вашингтоном.
При этом Рютте дал понять европейским лидерам, что для завоевания уважения Трампа им нужно «подкрепить лесть серьезным увеличением расходов».
Ранее Трамп сообщил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте направил ему личное послание, в котором поблагодарил за усилия по увеличению оборонных расходов стран альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Орбан заявил, что страны ЕС не пойдут на конфликт с Россией из-за вступления Украины в союз
- Дмитриев согласился с утверждением, что СВО могла бы закончиться за 12 дней
- Песков: Путин и Вучич обсуждали поставки оружия Сербии на Украину
- СМИ: Лидеры НАТО льстят Трампу, чтобы он помог Украине
- СМИ: Китай поставлял новые автомобили в Россию под видом б/у
- Сийярто: В итоговом документе саммита НАТО не будет слов о пути Киева в Альянс
- Перевозившее 3 тысячи автомобилей судно затонуло в Тихом океане
- СМИ: Израиль считает, что Иран сохранил объекты по обогащению урана
- Обломки беспилотника повредили стадион в Таганроге
- Великобритания готовится к войне на своей территории
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru