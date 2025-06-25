СМИ: Лидеры НАТО льстят Трампу, чтобы он помог Украине

Агентство со ссылкой на высокопоставленных чиновников указывает, что «кампания лести», возглавляемая генсеком Альянса Марком Рютте, заранее обсуждалась лидерами Европы, которые отчаянно хотели сохранить Трампа «на борту» и избежать «еще более разрушительного ухудшения» отношений с Вашингтоном.

При этом Рютте дал понять европейским лидерам, что для завоевания уважения Трампа им нужно «подкрепить лесть серьезным увеличением расходов».

Ранее Трамп сообщил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте направил ему личное послание, в котором поблагодарил за усилия по увеличению оборонных расходов стран альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

