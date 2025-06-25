Перевозившее 3 тысячи автомобилей судно затонуло в Тихом океане

Находившиеся на борту 22 моряка пытались потушить возгорание своими силами, но в итоге покинули корабль. Ущерб усилила непогода, что привело к затоплению автовоза. Возгорание предположительно началось на палубе, где стояли электромобили.

По данным береговой охраны США, ЧП случилось в 300 милях к югу от острова Адак, который входит в группу Алеутских островов,

