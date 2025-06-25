СМИ: Китай поставлял новые автомобили в Россию под видом б/у
Автопроизводители Китая как минимум с 2019 года использовали «серую» схему продаж автомобилей за рубеж, сообщает Reuters.
По данным агентства, это было необходимо, чтобы улучшить показатели экспорта. Автомобили без пробега экспортировались в качестве б/у в Россию, страны Центральной Азии и Ближнего Востока, что позволяло китайским автопроизводителям показывать рост продаж и избавляться от машин, которые было бы сложно продать на внутреннем рынке.
Региональные власти поддерживали автопроизводителей, так как считали эту схему необходимой для достижения амбициозных целей экономического роста, поставленных Пекином.
Такие китайские автопроизводители, как Chery, Geely, Changan и Haval заняли на российском рынке нишу ранее ушедших из страны брендов, многие маленькие автобренды Россию покинут, заявил в эфире НСН вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru