Песков: Путин и Вучич обсуждали поставки оружия Сербии на Украину
Вопрос поставок военной продукции Сербии на Украину поднимался во время встречи президента России Владимира Путина и сербского лидера Александра Вучича в рамках мероприятий, посвященных Дню Победы в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«У них же была беседа, и эта тема затрагивалась», — заявил он. Так пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос, планируются ли контакты Путина и Вучича на фоне сообщений о поставках сербских боеприпасов Киеву.
Ранее Служба внешней разведки России заявила, что сборка сербских боеприпасов, которые направляются Киеву, осуществляется в Чехии и Болгарии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Орбан заявил, что страны ЕС не пойдут на конфликт с Россией из-за вступления Украины в союз
- Дмитриев согласился с утверждением, что СВО могла бы закончиться за 12 дней
- Песков: Путин и Вучич обсуждали поставки оружия Сербии на Украину
- СМИ: Лидеры НАТО льстят Трампу, чтобы он помог Украине
- СМИ: Китай поставлял новые автомобили в Россию под видом б/у
- Сийярто: В итоговом документе саммита НАТО не будет слов о пути Киева в Альянс
- Перевозившее 3 тысячи автомобилей судно затонуло в Тихом океане
- СМИ: Израиль считает, что Иран сохранил объекты по обогащению урана
- Обломки беспилотника повредили стадион в Таганроге
- Великобритания готовится к войне на своей территории
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru