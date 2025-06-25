Песков: Путин и Вучич обсуждали поставки оружия Сербии на Украину

Вопрос поставок военной продукции Сербии на Украину поднимался во время встречи президента России Владимира Путина и сербского лидера Александра Вучича в рамках мероприятий, посвященных Дню Победы в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Вучич заявил, что Сербия не передает оружие России или Украине

«У них же была беседа, и эта тема затрагивалась», — заявил он. Так пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос, планируются ли контакты Путина и Вучича на фоне сообщений о поставках сербских боеприпасов Киеву.

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что сборка сербских боеприпасов, которые направляются Киеву, осуществляется в Чехии и Болгарии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ОружиеУкраинаВладимир ПутинРоссияСербия

Горячие новости

Все новости

партнеры