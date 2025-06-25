Песков: Путин и Вучич обсуждали поставки оружия Сербии на Украину

«У них же была беседа, и эта тема затрагивалась», — заявил он. Так пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос, планируются ли контакты Путина и Вучича на фоне сообщений о поставках сербских боеприпасов Киеву.

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что сборка сербских боеприпасов, которые направляются Киеву, осуществляется в Чехии и Болгарии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

