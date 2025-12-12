В России разработали и протестировали цифрового ассистента для психологов и психотерапевтов, сообщает пресс-служба компании — разработчика PsyAI.pro. Уточняется, что тестирование ИИ-платформы продолжалось с 1 июня 2024 года на 629 реальных сессиях. Согласно исследованию, ИИ-помощник показал нулевой процент потенциально опасных рекомендаций и до 95% полезных выводов. Сервис при этом экономит до 30% за счет автоматизации протоколирования сессий и структурирования заметок. Жавнеров заметил, что используют ИИ в своей работе, добавив, что нейросети пока не могут полностью заменить психологическую помощь.

«Я использую искусственный интеллект в работе, когда составляю материалы. Много факторов, которые нужно знать. Изучение информации помогает найти больше интересных вещей, которые можно перенести в свой контент. Многие мои подписчики говорят, что используют нейросети, чтобы посмотреть на ситуацию под другим углом. Они прорабатывают свои тревоги с помощью ИИ. Однако, наверное, его применение возможно не всегда. Зачастую человек сам не может сформулировать свою проблему. Всегда важен диалог. Нужно спросить человека, что его беспокоит. Дальше на основе ответа задать еще вопросы. Так можно понять, какая проблема его беспокоит на основе опыта помощи с другим людям. Условно говоря, мой мозг выступает, как нейросеть, которая помогает человеку. Когда он со специалистом понял, в чем проблема, дальше может использовать все возможные техники для ее решения. В этом случае нейросети могут быть полезны», - разъяснил он.