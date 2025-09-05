Путин заявил о сокращении уровня бедности в России до 7,2%
Уровень бедности в России сократился за последние десять лет. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.
«В среднем по России с 2014 по 2024 год уровень бедности сократился с 11,3 до 7,2%», — рассказал глава государства.
Как отметил Путин, в ряде субъектов Дальнего Востока зафиксирован уровень бедности ниже среднероссийского. Так, на Сахалине он составляет 5,3%, на Чукотке — 4,4%, в Магаданской области — 5,9%.
Ранее Владимир Путин заявлял, что в РФ уровень бедности снизился до рекордных значений, и сохраняется позитивная динамика, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин предложил расширить дальневосточную и арктическую ипотеку
- Путин назвал условие для возобновления экономической работы с США
- В Липецкой области обломки БПЛА повредили два дома
- Путин заявил о сокращении уровня бедности в России до 7,2%
- Трамп провел «горячий разговор» с европейскими лидерами по Украине
- СМИ: США помогли разработать план развертывания европейских войск на Украине
- Путин предложил запустить на Дальнем Востоке и в Арктике особый режим для бизнеса
- Над регионами России уничтожили 92 украинских беспилотника
- Песков: Путин пригласил Зеленского в Москву для переговоров, а не для капитуляции
- Байдену сделали операцию по удалению раковых клеток кожи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru