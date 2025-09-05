Путин заявил о сокращении уровня бедности в России до 7,2%

Уровень бедности в России сократился за последние десять лет. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

«В среднем по России с 2014 по 2024 год уровень бедности сократился с 11,3 до 7,2%», — рассказал глава государства.

Как отметил Путин, в ряде субъектов Дальнего Востока зафиксирован уровень бедности ниже среднероссийского. Так, на Сахалине он составляет 5,3%, на Чукотке — 4,4%, в Магаданской области — 5,9%.

Ранее Владимир Путин заявлял, что в РФ уровень бедности снизился до рекордных значений, и сохраняется позитивная динамика, пишет 360.ru.

