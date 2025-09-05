Путин назвал условие для возобновления экономической работы с США
Политическое решение необходимо для возобновления экономической работы России и США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.
По словам российского лидера, в Соединенных Штатах много компаний, желающих возобновить работу с Россией. В частности, у Москвы есть хорошие предложения по сотрудничеству с американскими компаниями на Аляске.
Как отметил Путин, возможные варианты взаимодействия сторон обсуждаются, они «на столе».
«Нужно только политическое решение», - указал президент.
Ранее Владимир Путин заявил, что страны Запада выбрали недопустимый тон в вопросах экономического диалога, пишет 360.ru.
