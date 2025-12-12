Шон Бейкер допустил возможность съемок фильма в России
Американский режиссер Шон Бейкер сообщил, что допускает возможность приезда в Россию для съемок нового фильма. Об этом он рассказал представителю «Москино» на международном фестивале Red Sea Film Festival в Саудовской Аравии.
Бейкер отметил, что у него уже был успешный опыт работы с российскими актерами Юрием Борисовым и Марком Эйдельштейном, подчеркнув, что для него важна выразительная локация, которая становится «отдельным героем» истории.
Впервые на региональном кинорынке Red Sea Souk «Москино» представило собственный стенд и провело более 30 встреч с международными продюсерами и экспертами киноиндустрии.
Представители московской киносети рассказывали о столичной инфраструктуре, сервисах и новых условиях для съемок, позиционируя Москву как удобную площадку для зарубежных кинопроизводств, передает «Радиоточка НСН».
