Шон Бейкер допустил возможность съемок фильма в России

Американский режиссер Шон Бейкер сообщил, что допускает возможность приезда в Россию для съемок нового фильма. Об этом он рассказал представителю «Москино» на международном фестивале Red Sea Film Festival в Саудовской Аравии.

Бейкер отметил, что у него уже был успешный опыт работы с российскими актерами Юрием Борисовым и Марком Эйдельштейном, подчеркнув, что для него важна выразительная локация, которая становится «отдельным героем» истории.