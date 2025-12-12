СМИ: Руководство ФБР тайно провело в США встречи с Умеровым

Директор ФБР Кэш Пател и его заместитель Дэн Бонджино в последние недели провели несколько закрытых встреч с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. По данным издания, Умеров регулярно посещал Майами, где участвовал в консультациях по украинскому урегулированию со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и другими представителями Вашингтона.

Источники WP утверждают, что переговоры с руководством ФБР вызвали обеспокоенность среди западных чиновников, которые до сих пор не понимают их целей.