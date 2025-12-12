СМИ: Руководство ФБР тайно провело в США встречи с Умеровым
Директор ФБР Кэш Пател и его заместитель Дэн Бонджино в последние недели провели несколько закрытых встреч с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. По данным издания, Умеров регулярно посещал Майами, где участвовал в консультациях по украинскому урегулированию со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и другими представителями Вашингтона.
Источники WP утверждают, что переговоры с руководством ФБР вызвали обеспокоенность среди западных чиновников, которые до сих пор не понимают их целей.
Одни собеседники издания полагают, что украинская сторона могла искать у Пателя и Бонджино гарантий неприкосновенности в случае возможных обвинений в коррупции. Другие опасаются, что встречи могут использоваться как инструмент давления на Киев, чтобы склонить украинские власти к принятию предложенных администрацией Дональда Трампа условий мирного урегулирования, предполагающих серьезные уступки со стороны Украины.
Собеседники газеты отметили, что факт секретных контактов ключевого украинского переговорщика с руководством ФБР усиливает неопределенность вокруг консультаций по прекращению конфликта. Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила изданию, что встречи действительно состоялись, и заявила, что они касались исключительно вопросов национальной безопасности, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Ленобласти анонсировали ограничения связи в период праздников
- Юрист напомнил, что участие в корпоративе не является обязанностью сотрудника
- «Автоваз» отзывает свыше 33 тысяч Lada Granta для диагностики узла крепления
- Продвижение «Сводишь с ума» только в соцсетях назвали признаком бедности
- Шон Бейкер допустил возможность съемок фильма в России
- Роскомнадзор опроверг введение новых ограничений в отношении Telegram
- СМИ: Руководство ФБР тайно провело в США встречи с Умеровым
- Психолог так себе: Нейросети не помогут человеку сформулировать проблему
- Telegraph сообщил об отстранении министра армии США от переговоров по Украине
- Суд продлил арест экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой до 15 марта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru