СМИ: Руководство ФБР тайно провело в США встречи с Умеровым

Директор ФБР Кэш Пател и его заместитель Дэн Бонджино в последние недели провели несколько закрытых встреч с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. По данным издания, Умеров регулярно посещал Майами, где участвовал в консультациях по украинскому урегулированию со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и другими представителями Вашингтона.

Источники WP утверждают, что переговоры с руководством ФБР вызвали обеспокоенность среди западных чиновников, которые до сих пор не понимают их целей.

Telegraph сообщил об отстранении министра армии США от переговоров по Украине

Одни собеседники издания полагают, что украинская сторона могла искать у Пателя и Бонджино гарантий неприкосновенности в случае возможных обвинений в коррупции. Другие опасаются, что встречи могут использоваться как инструмент давления на Киев, чтобы склонить украинские власти к принятию предложенных администрацией Дональда Трампа условий мирного урегулирования, предполагающих серьезные уступки со стороны Украины.

Собеседники газеты отметили, что факт секретных контактов ключевого украинского переговорщика с руководством ФБР усиливает неопределенность вокруг консультаций по прекращению конфликта. Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила изданию, что встречи действительно состоялись, и заявила, что они касались исключительно вопросов национальной безопасности, передает «Радиоточка НСН».

