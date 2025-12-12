Власти Ленобласти анонсировали ограничения связи в период праздников

Власти Ленинградской области предупредили о возможных временных ограничениях мобильной связи и доступа к отдельным интернет-ресурсам в период новогодних праздников. Об этом губернатор региона Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале, отметив, что такие меры могут потребоваться из-за угроз атак беспилотников и попыток кибервмешательства, которые власти связывают с действиями Украины.

По словам Дрозденко, в последние дни в регионе уже вводились локальные блокировки или замедление работы ряда интернет-ресурсов, а также кратковременные ограничения связи — решения принимались по мере изменения оперативной обстановки.

В Киришах в Ленобласти произошло возгорание в промзоне из-за БПЛА

Губернатор подчеркнул, что подобные меры носят вынужденный характер и обусловлены геополитическим положением области.

8 декабря системы ПВО сбили несколько беспилотников в Лужском районе Ленинградской области. Сообщений о пострадавших или разрушениях тогда не поступало, передает «Радиоточка НСН».

