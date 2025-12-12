Фильм режиссера Дарьи Лебедевой «Сводишь с ума» заработал в российском прокате 100 миллионов рублей, став самым кассовым дебютом 2025 года среди прочих картин, поддержанных Минкультом РФ. Бюджет проекта составил 80 миллионов рублей. Сама Лебедева сообщала, что кинотеатры не ожидали от фильма сборов больше 15 миллионов рублей в прокате. Однако продвижение в соцсетях помогло расширить аудиторию. Ромодановская отметила, что сборы в 100 миллионов нельзя назвать именно коммерческим успехом.

«При бюджете в 80 миллионов рублей кассовые сборы в 100 миллионов коммерческим успехом быть не могут. Успех возможен, когда картина собирает больше, чем в два раза по отношению к бюджету. В данном случае фильм пока не окупился. Вообще ромкомы могут собирать и больше - 200-300 миллионов. Аудитория у них достаточно широкая. Однако на фоне прокатных неудач ромкомов в последнее время продюсеров можно поздравить и с этим результатом», - сказала она.