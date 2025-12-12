Продвижение «Сводишь с ума» только в соцсетях назвали признаком бедности
Романтические комедии могут собирать в российском прокате 200-300 миллионов рублей, а соцсети - не единственный важный инструмент продвижения, сказала НСН Нина Ромодановская.
Продвижение фильмов должно быть комплексным, а социальные сети скорее являются дополнительным, а не главным инструментом рекламной кампании, заявила в беседе с НСН лавный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
Фильм режиссера Дарьи Лебедевой «Сводишь с ума» заработал в российском прокате 100 миллионов рублей, став самым кассовым дебютом 2025 года среди прочих картин, поддержанных Минкультом РФ. Бюджет проекта составил 80 миллионов рублей. Сама Лебедева сообщала, что кинотеатры не ожидали от фильма сборов больше 15 миллионов рублей в прокате. Однако продвижение в соцсетях помогло расширить аудиторию. Ромодановская отметила, что сборы в 100 миллионов нельзя назвать именно коммерческим успехом.
«При бюджете в 80 миллионов рублей кассовые сборы в 100 миллионов коммерческим успехом быть не могут. Успех возможен, когда картина собирает больше, чем в два раза по отношению к бюджету. В данном случае фильм пока не окупился. Вообще ромкомы могут собирать и больше - 200-300 миллионов. Аудитория у них достаточно широкая. Однако на фоне прокатных неудач ромкомов в последнее время продюсеров можно поздравить и с этим результатом», - сказала она.
Собеседница НСН также уточнила, что продвижение в соцсетях – скорее вынужденная мера. По ее словам, такая реклама может быть лишь дополнительным, но не главным инструментом.
«Социальные сети не могут быть основным инструментом продвижения. Они, безусловно, должны быть. Однако для полноценного продвижения кино нужен комплексный медиаплан, который включает в себя рекламу, пиар, социальные сети. Это целый комплекс. Только социальные сети – это продвижение от бедности», - уточнила Ромодановская.
В 2025 году в России выходило несколько мелодраматичных комедий: «Туда» (сборы 66,1 миллиона рублей), «Походу любовь» (8,9 миллиона рублей), «Притворись моим мужем» (сборы 31,1 миллиона рублей), «Пара на пару» (сборы 18,3 миллиона рублей). Однако этим картинам не удалось преодолеть планку в 100 миллионов рублей в прокате, напоминает «Радиоточка НСН».
