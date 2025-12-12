Роскомнадзор опроверг введение новых ограничений в отношении Telegram

Роскомнадзор не применял дополнительных ограничительных мер в отношении мессенджера Telegram. Об этом сообщили в ведомстве, отвечая на запрос РИА Новости.

Там подчеркнули, что «в настоящее время новых мер ограничений не применяется», указав, что сервис продолжает работать в обычном режиме, отмечает RT.