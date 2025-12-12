Роскомнадзор опроверг введение новых ограничений в отношении Telegram
Роскомнадзор не применял дополнительных ограничительных мер в отношении мессенджера Telegram. Об этом сообщили в ведомстве, отвечая на запрос РИА Новости.
Там подчеркнули, что «в настоящее время новых мер ограничений не применяется», указав, что сервис продолжает работать в обычном режиме, отмечает RT.
В начале декабря в разных регионах России пользователи стали сообщать о кратковременных перебоях в работе отдельных интернет-сервисов и мобильной связи. Власти объясняли такие эпизодические ограничения мерами безопасности, связанными с попытками кибервмешательства и угрозой атак беспилотников.
В частности, в Ленинградской области губернатор Александр Дрозденко заявил, что регион может вводить точечные ограничения связи и доступности ресурсов в зависимости от оперативной обстановки, передает «Радиоточка НСН».
