Юрист напомнил, что участие в корпоративе не является обязанностью сотрудника

Участие сотрудников в новогодних корпоративах и иных корпоративных мероприятиях не является обязанностью работника, если это прямо не прописано в трудовом договоре или локальных актах компании. Об этом «Газете.Ru» сообщил юрист фирмы «Прагмат» Ильяс Калинкин.

Он подчеркнул, что любые праздничные активности, проводимые вне рабочего времени, относятся к добровольным, а работодатель не вправе требовать обязательного присутствия сотрудников.