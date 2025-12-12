Юрист напомнил, что участие в корпоративе не является обязанностью сотрудника

Участие сотрудников в новогодних корпоративах и иных корпоративных мероприятиях не является обязанностью работника, если это прямо не прописано в трудовом договоре или локальных актах компании. Об этом «Газете.Ru» сообщил юрист фирмы «Прагмат» Ильяс Калинкин.

Он подчеркнул, что любые праздничные активности, проводимые вне рабочего времени, относятся к добровольным, а работодатель не вправе требовать обязательного присутствия сотрудников.

Компании в РФ отказываются от корпоративов из-за отсутствия денег

Калинкин отметил, что угрозы увольнения, штрафы, лишение премий или другие меры давления за отказ посещать корпоратив незаконны, так как Трудовой кодекс не предусматривает наказаний за подобные решения. Исключения возможны только для тех сотрудников, чьи должностные обязанности связаны с представительскими функциями. В случае корпоративов, организуемых в рабочее время, работодатель может предложить выбрать между участием в мероприятии и выполнением рабочих обязанностей, однако принуждение к участию остается недопустимым.

Юрист добавил, что сотрудники могут обжаловать незаконные требования руководства в инспекции труда или суде, напомнив также, что ранее общественные активисты даже предлагали Роструду поощрять тех, кто сознательно отказывается от корпоративов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Яков Князев
ТЕГИ:РоссиянеКорпоративы

Горячие новости

Все новости

партнеры