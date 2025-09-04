Бренды Uniqlo и Zara в ближайшее время не вернутся в Россию, компании просто продлевают права на товарный знак, заявил НСН президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

Управляющий сетью магазинов Uniqlo японский холдинг Fast Retailing Co. подал десять заявок на регистрацию товарных знаков, связанных с компанией, брендом и дочерней организацией GU, следует из данных Роспатента. Кроме того, заявки на регистрацию товарного знака подала испанская группа Inditex, которая владеет магазинами Zara, Massimo Dutti и Pull & Bear. Компания захотела зарегистрировать новый логотип Zara с синим фоном. Шакиров уверен, что это формальность.