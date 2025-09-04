Торговые центры России не ждут возвращения Uniqlo и Zara
Российские владельцы торговых центров запомнили поведение западных брендов, которые буквально сбежали из РФ, заявил НСН Булат Шакиров.
Бренды Uniqlo и Zara в ближайшее время не вернутся в Россию, компании просто продлевают права на товарный знак, заявил НСН президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
Управляющий сетью магазинов Uniqlo японский холдинг Fast Retailing Co. подал десять заявок на регистрацию товарных знаков, связанных с компанией, брендом и дочерней организацией GU, следует из данных Роспатента. Кроме того, заявки на регистрацию товарного знака подала испанская группа Inditex, которая владеет магазинами Zara, Massimo Dutti и Pull & Bear. Компания захотела зарегистрировать новый логотип Zara с синим фоном. Шакиров уверен, что это формальность.
«Не стоит в ближайшее время ожидать возвращения этих брендов. Многие из них просто в техническом режиме продлевают защиту прав на свой товарный знак. Это не означает ровным счетом ничего. Поэтому в ближайшее время не ждем громких новостей о возвращении. Исключать ничего нельзя. Если будет потепление в отношениях с США, американские бренды мы увидим достаточно скоро», - рассказал он.
Шакиров также подчеркнул, что в случае возвращения западным брендам предстоит поиск новых площадок и серьезные инвестиции.
«Часть своих магазинов, которые они занимали, компании побросали вместе с товаром и оборудованием. Большая часть площадок уже занята другими арендаторами. Российские владельцы торговых центров запомнили такое поведение, вряд ли они побегут кланяться перед теми брендами, которые оставили ТЦ в такой период. Им предстоит поиск новых помещений, инвестиции в ремонт, оборудование в полном объеме», - добавил собеседник НСН.
Ряд зарубежных брендов, в том числе Uniqlo и Zara, прекратили деятельность в России после начала специальной военной операции в 2022 году. Ранее СМИ сообщили, что компании могут потерять права на свои товарные знаки в России из-за истечения срока действия патентов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
