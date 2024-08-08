Затулин: РФ не намерена просить помощи ОДКБ после вторжения ВСУ в Курскую область
Москва не планирует обращаться за помощью к партнерам по Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) после наступления армии Украины на Курскую область. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с «Газетой.Ru».
Он отметил, что было бы удивительно, если бы РФ, которая является главной страной в ОДКБ, просила кого-то о помощи на своей территории.
«Кого вы собираетесь привлечь на помощь России в Курской области? Казахов хотите привлечь или армян?», - сказал депутат.
Ранее, 8 августа, Минобороны РФ сообщило, что общие потери ВСУ во время боев в Курской области и около границы в этом районе увеличились до 660 человек. При этом за сутки потери украинских военных составили 400 военных и 32 единицы бронетехники.
Экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев в разговоре с НСН заявил, что украинские войска, вошедшие на территорию Курской области, будут в кратчайшие сроки уничтожены и не смогут занять стратегические объекты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru