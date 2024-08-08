Затулин: РФ не намерена просить помощи ОДКБ после вторжения ВСУ в Курскую область

Он отметил, что было бы удивительно, если бы РФ, которая является главной страной в ОДКБ, просила кого-то о помощи на своей территории.

«Кого вы собираетесь привлечь на помощь России в Курской области? Казахов хотите привлечь или армян?», - сказал депутат.

Ранее, 8 августа, Минобороны РФ сообщило, что общие потери ВСУ во время боев в Курской области и около границы в этом районе увеличились до 660 человек. При этом за сутки потери украинских военных составили 400 военных и 32 единицы бронетехники.

Экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев в разговоре с НСН заявил, что украинские войска, вошедшие на территорию Курской области, будут в кратчайшие сроки уничтожены и не смогут занять стратегические объекты, передает «Радиоточка НСН».

