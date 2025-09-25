Туроператоры заявили, что акулы не отпугнули россиян от Египта

Акулы в Египте – это проблема, которую создали сами люди, вмешиваясь в пищевую цепочку морских обитателей, заявил гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.

«Я буквально недавно плавал с акулами на Фиджи. Нет морей и океанов без акул. Если люди боятся глобально акул, надо плавать в озерах и реках. В Египте водятся акулы, раз в три года происходят какие-то ЧП. Это связано с тем, что работники круизов выбрасывают всю еду в воду, а некоторые отели прикармливают акул, чтобы туристы могли посмотреть. Акулы – это дикие животные, не надо их прикармливать. У них в Красном море очень много еды, не надо их раздражать», - отметил он.

По его словам, россияне не перестанут ездить в Египет из-за редких нападений акул.

«Специально акулы на людей не нападают, у них очень плохое зрение. Чаще всего страдают серферы, потому что они напоминают черепаху. Туристам нельзя купаться в мутной воде. В Египте отели решают эту проблему сетками, хотя акулы могут их обойти. Но интерес к Египту на этом фоне не снижается, он в сезон выглядит чуть дешевле. Это зимняя Турция для россиян», - добавил собеседник НСН.

Ранее российские туристы пожаловались на закрытие пляжей в Египте из‑за нашествия акул, пишет Telegram-канал Shot. По данным СМИ, ограничения коснулись популярных курортов Хургады и Макади По словам отдыхающих, хищников заметили у побережья отелей Cleopatra Luxury Beach, Labranda Royal Makadi и Stella Makadi. В результате власти приняли решение временно закрыть пляжи возле десяти гостиниц.

