Центробанк планирует выпуск новой 50-рублевой купюры в 2027 году

Выпуск новой купюры номиналом 50 рублей планируется в 2027 году. Об этом рассказал РИА Новости зампредседателя Банка России Сергей Белов.

По его словам, регулятор намерен обновлять 10-рублевые и 50-рублевые банкноты. Однако сроки запуска новых купюр сдвигаются в связи с изменениями в процедуре выбора символов для них.

«Сейчас мы ориентируемся на 2027 год с банкнотой 50 рублей, и в 2028 году рассчитываем выпустить 10 рублей», - указал Белов.

Ранее Центробанк России начал разработку новой купюры в 500 рублей, дизайн которой будет посвящен Северо-Кавказскому федеральному округу и городу Пятигорску, пишет «Свободная пресса».

