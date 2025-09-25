Центробанк планирует выпуск новой 50-рублевой купюры в 2027 году
Выпуск новой купюры номиналом 50 рублей планируется в 2027 году. Об этом рассказал РИА Новости зампредседателя Банка России Сергей Белов.
По его словам, регулятор намерен обновлять 10-рублевые и 50-рублевые банкноты. Однако сроки запуска новых купюр сдвигаются в связи с изменениями в процедуре выбора символов для них.
«Сейчас мы ориентируемся на 2027 год с банкнотой 50 рублей, и в 2028 году рассчитываем выпустить 10 рублей», - указал Белов.
Ранее Центробанк России начал разработку новой купюры в 500 рублей, дизайн которой будет посвящен Северо-Кавказскому федеральному округу и городу Пятигорску, пишет «Свободная пресса».
