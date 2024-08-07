«Брошены на погибель»: Генерал Бижев не верит, что диверсанты захватят Суджу и КуАЭС

Украинские войска, вошедшие на территорию Курской области, будут в кратчайшие сроки уничтожены и не смогут занять стратегические объекты, заявил в интервью НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

На территории Курской области второй день идут бои. Минобороны РФ сообщало 6 августа, что в атаке участвовали до трехсот украинских боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. По данным военкоров, численность прорывающейся в Россию группировки ВСУ увеличилась к утру среду до 900 человек, они якобы пытаются прорваться к Курской АЭС (КуАЭС) и Судже, через которую российский газ экспортируют в Европу.