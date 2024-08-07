«Брошены на погибель»: Генерал Бижев не верит, что диверсанты захватят Суджу и КуАЭС

Экстренные меры уже приняты и все участники нападения на Курскую область будут уничтожены в кратчайшее время, сказал в эфире НСН Айтеч Бижев, объяснив, в чем проблема с защитой границы в этом районе.

Украинские войска, вошедшие на территорию Курской области, будут в кратчайшие сроки уничтожены и не смогут занять стратегические объекты, заявил в интервью НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

На территории Курской области второй день идут бои. Минобороны РФ сообщало 6 августа, что в атаке участвовали до трехсот украинских боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. По данным военкоров, численность прорывающейся в Россию группировки ВСУ увеличилась к утру среду до 900 человек, они якобы пытаются прорваться к Курской АЭС (КуАЭС) и Судже, через которую российский газ экспортируют в Европу.

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«Сейчас трудно оценить обстановку, потому что разрозненные данные. Эти объекты являются стратегическими, особенно Курская АЭС, но я предполагаю, что экстренные меры уже принимаются, используется высокоточное оружие, самолеты армейской авиации и ВВС. Думаю, что в кратчайшее время все это будет пресечено. Они все будут уничтожены, это люди, брошенные на погибель. А то, что они заняли несколько километров нашей территории,– это военные действия, здесь сложно что-то предусмотреть», - сказал Бижев.

Он объяснил, почему в Курской области случился прорыв на фоне успехов России на остальных фронтах.

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«На всех фронтах у нас все идет по плану, а Курская и Белгородская область – там границы никакой нет, раньше они пешком ходили в гости. На таком огромном фронте нереально выставить дивизии и полки в заграждение. Да этого и не надо делать, они нужны в других местах. А то, что мобильные силы будут оперативно переброшены, я не сомневаюсь. Наверняка это все уже сделано. Это последние всплески. Эти вылазки являются провокациями и продуманы ГРУ, чтобы чтобы доказать своим натовским хозяевам, что они эффективно противодействуют России и в состоянии решать какие-то задачи». – заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин сообщил «Радиоточке НСН», что сейчас идет очень мощное усиление безопасности Курчатовской АЭС.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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