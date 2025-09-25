Поехали в Крым: Анапа потеряла два миллиона туристов в 2025 году
Туристы, которые выбирали Анапу, переключились на Крым и Абхазию, а не на Сочи, заявил НСН Алексан Мкртчян.
Анапа потеряла два миллиона туристов из-за экологической катастрофы, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН.
«В начале года по внутреннему туризму все шло замечательно, мы росли на 20% по спросу. В середине марта спрос начал падать. Статистика на данный момент достаточно печальная, в итоге вышло примерно плюс 8%, а не 15%, как ожидали. Анапа потеряла минимум два миллиона туристов по сравнению с прошлым годом. Эти два миллиона туристов не растворились в воздухе, Сочи думали, что заберут этих туристов себе. Но они очень подняли цены в этом году. Им не удалось заработать на проблемах своих коллег из Анапы», - рассказал он.
По его словам, туристы больше переключились на Крым и Абхазию.
«Туристы поехали больше в Крым, Анапа всегда была дешевле Сочи. Крым вырос на 26% по сравнению с прошлым годом. Абхазия в этом году выросла на 20% за счет низких цен. Цены в Сочи на 30-40% дороже, хотя их от Абхазии отделяет буквально речка», - отметил он.
В этом году внутренний туризм лидирует по спросу среди россиян, чаще всего граждане едут в Краснодарский край и Москву, заявил генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru