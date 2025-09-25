Шринкфляция в деле: Туроператоры объяснили «жутчайшие» цены в Калининграде

Туристы в этом году столкнулись с шринкфляцией, когда готовы ехать в привычные для себя отели, но на меньшее количество дней, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН.

«Калининградская область демонстрирует жутчайший рост цен. Люди хотят увидеть что-то европейское. Отели четыре звезды летом стоят 15-20 тысяч рублей в сутки. Все это отпугивает людей, но спрос все равно есть. Туристической отрасли везет, что люди едут, несмотря на рост цен. В туризме у нас сейчас фиксируется шринкфляция – когда отели дорожают, а люди любят его и готовы платить, но едут не на десять дней, а на семь дней. Еще есть скимпфляция – это когда человек выбирает отель похуже, но тот же срок и те же деньги», - рассказал он.

При этом в некоторых регионах есть другая проблема: нехватка отелей.

«Если брать Сибирь, Алтай, там гигантский спрос. Но там нет роста, так как отелей не хватает. Спрос превышает предложения в разы. Там по пальцам одной руки можно посчитать отели в четыре-пять звезд. Там нужно строить два-три десятка отелей, они все будут полные. То же самое происходит на Байкале», - добавил собеседник НСН.

В этом году внутренний туризм лидирует по спросу среди россиян, чаще всего граждане едут в Краснодарский край и Москву, заявил генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

