Набиуллина заявила о постепенном выходе экономики из перегрева

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина высказалась о выходе экономики из перегрева. Об этом она рассказала во время пленарного заседания XXII Международного банковского форума.

По словам главы регулятора, этот процесс не резкий, а постепенный.

«Именно поэтому мы не видим ни роста безработицы, ни быстрого замедления устойчивой инфляции», - подчеркнула Набиуллина.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган заявил, что за первые два квартала года российский ВВП вырос на 1,4% и 1,1%, рост экономики страны продолжится и в следующем году, пишет «Свободная пресса».

