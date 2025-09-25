Турция остается лидером по выездному туризму, но ее догоняет Китай, заявил генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

«Лидер выездного туризма у нас по-прежнему Турция. Она сохраняет прошлогодние позиции, без прироста. В нашей компании лидером уже стал Китай, который вырос в 2,5 раза. Весь Китай вырос на 30%, это связано с рядом причин. Конечно, у нас отменили визы, теперь поток вырос. На Хайнань билеты сразу стали дешевле, а теперь можно будет и спокойно посмотреть Пекин, остаться там на пару дней. Среди других стран еще выделяем Египет, ОАЭ, Таиланд. Из экзотики у нас Мальдивы и Куба лидирую, наши туристы летают массово по всем направлениям», - отметил он.

В этом году внутренний туризм лидирует по спросу среди россиян, чаще всего граждане едут в Краснодарский край и Москву, заявил генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

