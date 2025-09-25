Песков: Россия готова участвовать в отказе от биооружия
Россия готова к участию в процессе отказа мира от биологического оружия. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество полностью отказаться от разработки биооружия, последствия чего «невероятно опасны».
Песков назвал эту инициативу блестящей, столь важный призыв можно приветствовать.
«Разумеется, российская сторона готова участвовать в таком процессе... общего отказа от биологического оружия», - подчеркнул представитель Кремля.
Между тем зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил, что недружественные страны могут занести опасные растения и микроорганизмы на российскую территорию для «биологической борьбы», пишет «Свободная пресса».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru