Сэкономить сто тысяч: Россияне стали чаще путешествовать на машине

В этом году цены на юге РФ подняли не только отели, билеты тоже стали дороже, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН.

«В этом году цены подняли не только отели на юге России. Авиакомпании тоже подняли цены, РЖД подняли цены на купе. Билеты из Сочи в Москву стоят 30 тысяч рублей на одного человека, если СВ. Авиабилеты тоже примерно 30 тысяч рублей на одного человека, только билеты на семью обойдутся в 100 тысяч рублей. Поэтому люди стали больше путешествовать на автомобилях, мы видим загруженную трассу М4. До сих пор трасса загружена, хотя уже не такой сезон. В августе были пробки по 15-20 километров, сейчас – 3-5 километров», - отметил он.

Бархатный сезон традиционно считается золотым временем для отдыхающих: жара уже не изнуряет, туристов становится меньше, а море все еще хранит летнее тепло. По данным Российского союза туриндустрии, Краснодарский край возглавил список популярных направлений среди российских туристов, на его долю пришлось более 20% всех бронирований этим летом. Сочи, Геленджик и Анапа продолжают лидировать.

