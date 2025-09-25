Армия России ударом по аэродрому уничтожила два самолета ВСУ
25 сентября 202512:45
Российские военные уничтожили два украинских самолета на полевом аэродроме. Об этом заявили в Минобороны.
По данным ведомства, было ликвидировано два самолета Як-52, а также десять беспилотников А-22 воздушных сил Украины.
Ранее БПЛА ударили по аэропорту «Школьный» в Одессе и аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.
