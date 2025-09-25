Армия России ударом по аэродрому уничтожила два самолета ВСУ

Российские военные уничтожили два украинских самолета на полевом аэродроме. Об этом заявили в Минобороны.

Силы ПВО за неделю сбили самолет ВСУ, 1377 украинских дронов и 18 авиабомб

По данным ведомства, было ликвидировано два самолета Як-52, а также десять беспилотников А-22 воздушных сил Украины.

Ранее БПЛА ударили по аэропорту «Школьный» в Одессе и аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.

ФОТО: РИА Новости
