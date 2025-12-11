Затулин назвал издевательством арест российского археолога в Польше

Польша и Украина постоянно пытаются нанести вред России, поэтому готовы задерживать даже обычных ученых, заявил НСН Константин Затулин.

Россияне должны быть осторожнее в Европе, так как ряд государств готовы идти на любые провокации, чтобы обострить свои отношения с Россией. Это касается и арестов обычных граждан, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с НСН.

Российский ученый и работник Эрмитажа Александр Б. был задержан в Польше сотрудниками Агентства внутренней безопасности по требованию Украины «за проведение незаконных археологических поисков в Крыму». Его обвинили в уничтожении объектов крымского культурного наследия и нанесении ущерба на сумму в 200 миллионов гривен (около $4,7 миллиона). Об этом сообщила радиостанция RMF FM. По данным СМИ, речь идет о заведующем отделе древней археологии Эрмитажа Александре Бутягине. Затулин назвал этот арест провокацией.

«У меня нет никаких сомнений, что в Польше пускаются на любые провокации вместе с Украиной, чтобы навредить России. Как правило, мы обсуждаем военные поставки, участие польских военнослужащих, которые замаскированы под добровольцев, в вооруженной борьбе с нами в зоне проведения спецоперации. Мы помним о судьбе скифского золота, которое на сегодняшний день захвачено в Европе и не выдается обратно крымским музеям, то есть Крыму, на территории которого оно и было найдено. Задержание — это просто дополнительный штрих к попыткам нанести вред России. Представлять раскопки как ущерб для Крыма, который де-юре и де-факто Украине не принадлежит, это изощренная форма издевательства. На этом основании можно всех археологов в мире приговорить к судебным срокам, потому что они вообще копаются в земле, это род их деятельности. Можно придумать, что таким образом они нарушают какие-то нормы, правила и так далее. Но если идти по этому пути, то исследования ранней истории человечества должны прекратиться», — указал он.

Депутат добавил, что никакие переговорные меры не помогут в сложившейся ситуации.

«В нормальной ситуации можно было бы вести доказательный спор. Но у меня нет уверенности, что те, кто устраивают все эти аресты и преследования, ориентированы на то, чтобы честно выяснять истину. Я только могу в данном случае посочувствовать и сказать, что лишний повод к тому, чтобы люди, которые принимают для себя решение ехать куда-то за границу, должны взвесить все риски. Посмотрим, как будет развиваться дело, но это вопиющий захват наших граждан. Я не знаю можно ли на кого-то обменять ученого. Он что, военнопленный, что ли? Но это было бы совсем странно. То есть мы будем менять ученых, которые будут хватать в Европе, на тех, кого задержали с оружием в руках? Если мы будем поощрять идею, что это повод для обмена, то они начнут хватать всех без разбора. И потом их отдавать на конкретных военных преступников», — отметил он.

ФОТО: РИА Новости
