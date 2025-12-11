Россияне должны быть осторожнее в Европе, так как ряд государств готовы идти на любые провокации, чтобы обострить свои отношения с Россией. Это касается и арестов обычных граждан, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с НСН.



Российский ученый и работник Эрмитажа Александр Б. был задержан в Польше сотрудниками Агентства внутренней безопасности по требованию Украины «за проведение незаконных археологических поисков в Крыму». Его обвинили в уничтожении объектов крымского культурного наследия и нанесении ущерба на сумму в 200 миллионов гривен (около $4,7 миллиона). Об этом сообщила радиостанция RMF FM. По данным СМИ, речь идет о заведующем отделе древней археологии Эрмитажа Александре Бутягине. Затулин назвал этот арест провокацией.