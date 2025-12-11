Песков: Россия заинтересована в зарубежных инвестициях

Он указал, что какие-то инвесторы приняли решение уйти с россиского рынка, однако их место моментально заняли другие.

«Россия была и остаётся открытой для зарубежных инвестиций... Мы заинтересованы в притоке зарубежных инвестиций», - заключил представитель Кремля.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что США направили в адрес ЕС предложения по возвращению России в мировую экономику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».