Песков: Россия заинтересована в зарубежных инвестициях
Россия является привлекательным и очень выгодным рынком для зарубежных инвесторов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он указал, что какие-то инвесторы приняли решение уйти с россиского рынка, однако их место моментально заняли другие.
«Россия была и остаётся открытой для зарубежных инвестиций... Мы заинтересованы в притоке зарубежных инвестиций», - заключил представитель Кремля.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что США направили в адрес ЕС предложения по возвращению России в мировую экономику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
