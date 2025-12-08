Польша вполне может стать ключевым хабом для поставок экспортного сжиженного газа после полного отказа ЕС от российского топлива, заявил НСН в комментарии директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. При этом, по его словам, Россия найдет новых покупателей для своих выпадающих объемов.

Польша хочет стать главным хабом для экспорта сжиженного природного газа в Европу на фоне решения Евросоюза отказаться от российского топлива, сообщил Bloomberg. Как отмечает агентство, центральное положение этой страны в европейской газовой сети может объединить несколько ключевых маршрутов поставок. Так, это позволило бы хранить импортируемое из США топливо в обширных подземных хранилищах на Украине или поставлять его соседям, которые не имеют выхода к морю.

«Как показывает практика Германии, на это может потребоваться не так много времени. Есть определенный опыт на этот счет, например, плавучий терминал по приему сжиженного газа достаточно быстро и мобильно можно подключить. В целом, все возможно, если в этом не видеть экономику, то почему бы и нет. По большому счету Польша мыслит себя в качестве энергетического хаба для балтийских стран, в том числе, куда частично шли объемы российского СПГ. Польша хочет просто перетянуть на себя это одеяло, плюс возможность поставлять его в соседние локации, например, в Германию», - отметил собеседник НСН.

По его оценке, для Евросоюза пока всё не так гладко складывается в плане энергообеспечения.