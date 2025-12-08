«Тянет одеяло»: Польша хочет занять место России в поставках газа Европе
Польша может быстро стать ключевым хабом для поставок экспортного сжиженного газа после полного отказа ЕС от топлива из России, заявил НСН Пикин.
Польша вполне может стать ключевым хабом для поставок экспортного сжиженного газа после полного отказа ЕС от российского топлива, заявил НСН в комментарии директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. При этом, по его словам, Россия найдет новых покупателей для своих выпадающих объемов.
Польша хочет стать главным хабом для экспорта сжиженного природного газа в Европу на фоне решения Евросоюза отказаться от российского топлива, сообщил Bloomberg. Как отмечает агентство, центральное положение этой страны в европейской газовой сети может объединить несколько ключевых маршрутов поставок. Так, это позволило бы хранить импортируемое из США топливо в обширных подземных хранилищах на Украине или поставлять его соседям, которые не имеют выхода к морю.
«Как показывает практика Германии, на это может потребоваться не так много времени. Есть определенный опыт на этот счет, например, плавучий терминал по приему сжиженного газа достаточно быстро и мобильно можно подключить. В целом, все возможно, если в этом не видеть экономику, то почему бы и нет. По большому счету Польша мыслит себя в качестве энергетического хаба для балтийских стран, в том числе, куда частично шли объемы российского СПГ. Польша хочет просто перетянуть на себя это одеяло, плюс возможность поставлять его в соседние локации, например, в Германию», - отметил собеседник НСН.
По его оценке, для Евросоюза пока всё не так гладко складывается в плане энергообеспечения.
«С момента начала европейского энергетического кризиса летом 2021 года цены на газ пока не вернулись к нормальному уровню для Европы. Многолетняя цена для неё была где-то $250 за тысячу кубометров. Сейчас она устойчиво выше $300-350, летом до $400 доходила. Конечно, объемы поставок сжиженного газа сильно увеличились из США. Терминалы, особенно на Средиземном море и на Атлантике, достаточно неплохо загружены. Поэтому вряд ли что-то значительно поменяется в ближайшее время», - пояснил Пикин.
Даже в случае полного отказа Европы от СПГ из России она найдет другие варианты для его продажи, уверен эксперт.
«Любые поставки СПГ сопряжены с логистикой. В отличие от трубопроводной системы, тут все-таки попроще в том смысле, что, если один покупатель не берет ваш объем, вы можете перенаправить его другому покупателю. Вопрос стоимости продажи очень важный фактор для СПГ. Чем ниже цена, тем больше спрос на сжиженный газ. Это показала ситуация в 2021, 2022, 2023 годов. Тогда цены иногда взлетали до небес по несколько тысяч долларов за тысячу кубометров. Спрос сразу останавливался, и некоторые страны переключались обратно на угольную генерацию, например. Объемы все равно найдут своего покупателя, тем более что у нас одна из самой низких себестоимости получения сжиженного газа», - заключил Сергей Пикин.
Польша уже поставляет американский СПГ на Украину через действующий терминал. Сейчас троится ещё один плавучий, который должен быть готов в 2028 году. Обсуждается также возможность строительства третьего терминала.
Евросоюз в октябре утвердил план по отказу от российского газа. Запрет вводится с 1 января 2026 года с сохранением переходного периода для действующих контрактов. Краткосрочные продлеваются до 17 июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2028. Против этого плана выступили Венгрия и Словакия.
Ранее эксперт Игорь Юшков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что партнеры России потребуют скидок из-за американских санкций против «Лукойла» и «Роснефти», но это не обернется большими финансовыми потерями для компаний.
