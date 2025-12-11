Песков назвал Польшу не самым подходящим местом для поездок граждан РФ
Польша в настоящее время является не самым подходящим местом для поездок россиян. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, гражданам России лучше отказаться от посещения Польши с учётом «оголтелости, которая сейчас царит в отношении нашей страны в Варшаве».
«Учитывая полное беззаконие, которое там творится», - сказал представитель Кремля, комментируя задержание в Польше российского учёного.
Ранее в МИД России назвали задержание в Польше археолога Александра Бутягина политизированной акцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Заплатят все: Банки не откажутся от экосистем в борьбе со скидками маркетплейсов
- Затулин назвал издевательством арест российского археолога в Польше
- Песков назвал Польшу не самым подходящим местом для поездок граждан РФ
- «Устали от всего»: В России объяснили причины взрывного спроса на концерты
- Песков: Россия заинтересована в зарубежных инвестициях
- Кабмин направит более 9,6 млрд рублей на зарплаты врачей
- Кремль отреагировал на задержание российского ученого в Польше
- Попова: В России нет случаев передачи холеры внутри страны
- Армия России освободила Лиман в Харьковской области
- В России раскрыли условия проведения пивных фестивалей по всей стране
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru