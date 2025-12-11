Песков назвал Польшу не самым подходящим местом для поездок граждан РФ

По его словам, гражданам России лучше отказаться от посещения Польши с учётом «оголтелости, которая сейчас царит в отношении нашей страны в Варшаве».

«Учитывая полное беззаконие, которое там творится», - сказал представитель Кремля, комментируя задержание в Польше российского учёного.

Ранее в МИД России назвали задержание в Польше археолога Александра Бутягина политизированной акцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

