Песков назвал Польшу не самым подходящим местом для поездок граждан РФ

Польша в настоящее время является не самым подходящим местом для поездок россиян. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль отреагировал на задержание российского ученого в Польше

По его словам, гражданам России лучше отказаться от посещения Польши с учётом «оголтелости, которая сейчас царит в отношении нашей страны в Варшаве».

«Учитывая полное беззаконие, которое там творится», - сказал представитель Кремля, комментируя задержание в Польше российского учёного.

Ранее в МИД России назвали задержание в Польше археолога Александра Бутягина политизированной акцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
