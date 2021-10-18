«Опасная черта». К чему приведет разрыв отношений России с НАТО

Прекращение работы представительства РФ при НАТО не сулит миру ничего хорошего, но скрывать назревшие противоречия больше нельзя, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, а также деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября.

«Диалога, скорее всего, как такового уже не будет. То, что мы наблюдаем, это происходит демонтаж инфраструктуры, которая обеспечивала мир и безопасность Европе в течение десятилетий. Это происходит не по нашей вине, а фактически по инициативе стран Запада, точнее, НАТО. Тот демарш, который был сделан, не мог иметь иного ответа, как тот, что мы сейчас имеем. РФ вынуждена была отреагировать, если нет условий для работы нашего персонала в штаб-квартире НАТО, то какой смысл имитировать наличие такого рода отношений. Если у НАТО появится желание перейти к более конструктивному сотрудничеству, то мы будем рассматривать эту новую данность, но пока то, что нам было продемонстрировано фактически высылкой наших представителей из штаб-квартиры в Брюсселе, не предполагало другого ответа», - объяснил Климов.

По его словам, НАТО давно не скрывает своего недружественного отношения к России, нет смысла делать вид, что существует формат цивилизованного диалога.