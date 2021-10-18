«Опасная черта». К чему приведет разрыв отношений России с НАТО
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отметил, что Россия не могла не ответить на «высылку» дипломатов из Брюсселя.
Прекращение работы представительства РФ при НАТО не сулит миру ничего хорошего, но скрывать назревшие противоречия больше нельзя, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, а также деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября.
«Диалога, скорее всего, как такового уже не будет. То, что мы наблюдаем, это происходит демонтаж инфраструктуры, которая обеспечивала мир и безопасность Европе в течение десятилетий. Это происходит не по нашей вине, а фактически по инициативе стран Запада, точнее, НАТО. Тот демарш, который был сделан, не мог иметь иного ответа, как тот, что мы сейчас имеем. РФ вынуждена была отреагировать, если нет условий для работы нашего персонала в штаб-квартире НАТО, то какой смысл имитировать наличие такого рода отношений. Если у НАТО появится желание перейти к более конструктивному сотрудничеству, то мы будем рассматривать эту новую данность, но пока то, что нам было продемонстрировано фактически высылкой наших представителей из штаб-квартиры в Брюсселе, не предполагало другого ответа», - объяснил Климов.
По его словам, НАТО давно не скрывает своего недружественного отношения к России, нет смысла делать вид, что существует формат цивилизованного диалога.
«Что такое открытая конфронтация? А учения у наших границ, а сокращение персонала нашего представительства, а разнообразные истории, которые реализовывались главным образом США, но все-таки при поддержке других стран НАТО, это что такое? Скорее, это завершение процесса, который не мы начали. Ничего хорошего ни миру, ни безопасности это не дает, но повторяю – это не наш выбор, невозможно иметь отношения с теми, кто не хочет равноправных отношений, взаимовыгодных и цивилизованных», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
Климов также подчеркнул, что нынешнее положение дел не сулит ничего хорошего в плане мировой безопасности, но другого выбора у России не было.
«Нам не нужна имитация, нам не нужны декорации. То, что нам предлагалось – давайте будем делать вид, что у нас все нормально, а на самом деле мы будем вас прессовать. Мы – мощная держава и не нуждаемся в этих декорациях. Придется время, одумаются, можно будет рассмотреть эту историю. Лучше не камуфлировать существующие противоречия и вызовы, а откровенно о них говорить и делать так, чтобы все-таки удержать мир у этой опасной черты, к которой мы, к сожалению, все больше и больше сползаем, скорее, не по нашей вине», - добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс «выходит за красные линии национальных интересов России». При таком сценарии РФ может принять «активные меры» для обеспечения своей безопасности.
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