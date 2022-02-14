«Заставят отреагировать»: В «Единой России» исключили долгие консультации о признании Донбасса

Два проекта постановления по вопросу обращения к президенту Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР могут рассмотреть на заседании Госдумы 15 февраля. Два разных проекта по одному и тому же вопросу разрабатывали партии «Единая Россия» и КПРФ. Коммунисты предлагают направить обращение напрямую Путину, а «Единая Россия» считает, что сначала документы должны рассмотреть в Минобороны и МИД.

«Нам, безусловно, не безразлична их судьба. Особенно в условиях сегодняшних провокаций со стороны украинских властей и непрекращающихся обстрелов. Мы всецело настроены на решение вопроса по ДНР и ЛНР в рамках тех постановлений, которые сегодня предложены на обсуждение. Одна политическая сила предложила без консультаций, другая - с консультациями. Процесс консультаций с МИД и Минобороны не займет много времени. Достаточно будет оперативно, потому что события развиваются не по дням, а по часам. Сосредоточение сил ВСУ Украины с возможной целью нападения на республики заставляют еще более оперативно провести консультации и отреагировать», - сказал Швыткин.