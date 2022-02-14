«Заставят отреагировать»: В «Единой России» исключили долгие консультации о признании Донбасса
Процесс консультаций с МИД и Минобороны пройдет быстро, потому что события на Украине развиваются не по дням, а по часам, заявил Юрий Швыткин.
Процесс консультаций с МИД РФ и Минобороны по вопросу признания республик Донбасса пройдет оперативно, возможное нападение Украины и геноцид жителей ДНР и ЛНР заставляет Россию быстрее начинать реагировать, заявил член фракции «Единая Россия», зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Два проекта постановления по вопросу обращения к президенту Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР могут рассмотреть на заседании Госдумы 15 февраля. Два разных проекта по одному и тому же вопросу разрабатывали партии «Единая Россия» и КПРФ. Коммунисты предлагают направить обращение напрямую Путину, а «Единая Россия» считает, что сначала документы должны рассмотреть в Минобороны и МИД.
«Нам, безусловно, не безразлична их судьба. Особенно в условиях сегодняшних провокаций со стороны украинских властей и непрекращающихся обстрелов. Мы всецело настроены на решение вопроса по ДНР и ЛНР в рамках тех постановлений, которые сегодня предложены на обсуждение. Одна политическая сила предложила без консультаций, другая - с консультациями. Процесс консультаций с МИД и Минобороны не займет много времени. Достаточно будет оперативно, потому что события развиваются не по дням, а по часам. Сосредоточение сил ВСУ Украины с возможной целью нападения на республики заставляют еще более оперативно провести консультации и отреагировать», - сказал Швыткин.
Депутат отметил, что и КПРФ и «Единая Россия» понимают необходимость признания ДНР и ЛНР. При этом Швыткин подчеркнул, что важно получить точку зрения МИД и Минобороны по этому вопросу.
«Пути признания могут быть различные. Может быть безоговорочный путь. "Единая Россия" предлагает, прежде всего, провести консультации с МИД РФ и министром обороны. Безусловно, это абсолютно обоснованно. Эти министерства напрямую владеют обстановкой, владеют ситуацией на внешнеполитической арене. Нам очень важно получить их мнение, получить точку зрения. Исходя из этого уже будем принимать соответствующее решение. Но все мы понимаем недопущение геноцида жителей, проживающих в ДНР и ЛНР. Где-то около 700 тысяч человек - это граждане России, проживающие на территории республик», - резюмировал Швыткин.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от «Единой России» Константин Затулин в беседе с НСН отмечал, что признание республик Донбасса может стать «медвежьей услугой», поскольку означает разрыв Минских соглашений. Затулин подчеркивал, что глава МИД РФ Сергей Лавров не поддерживает идею одностороннего признания ДНР и ЛНР.
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