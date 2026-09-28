Названы исчезающие из-за прогресса профессии в швейной индустрии

Неквалифицированные работники в обозримом будущем станут не нужны швейной индустрии. Такие изменения грядут на фоне технологической модернизации и роботизации. Такой прогноз озвучил президент Международной федерации производителей одежды (IAF) Джем Алтан.

Он выступил на четвертом Саммите моды БРИКС+, который проходит в эти дни в московском концертном зале «Зарядье». Как сообщает «Лента.ру», прогноз должен сбыться в ближайшие пять лет.

По словам Алтана, помимо рабочих низкой квалификации производству тканей больше не потребуются упаковщики, сортировщики, чистильщики готовых изделий. При этом отрасль будет по-прежнему нуждаться в контролерах качества, закройщиках и разработчиках лекал.

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Однако отныне к востребованным позициям добавятся инженеры и технически подкованные специалисты для работы с цифровыми платформами. Кроме того, понадобятся сотрудники для реализации в швейном деле блокчейн-технологий. Вместе с тем, не смотря на такие процессы, полностью отказаться от участия человека на производстве не получится, констатируют эксперты.

Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» основатель портала SuperJob Алексей Захаров, сегодня 99% профессий не нужно разбираться в нейросетях, несмотря на их активное внедрение.

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ФОТО: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
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