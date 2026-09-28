В России назвали возможного преемника канцлера ФРГ Мерца
Новым канцлером Германии может стать премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст от партии «Христианско-демократический союз». Он имеет на это шансы в связи с резким снижением рейтинга действующего главы исполнительной власти ФРГ Фридриха Мецра. Такие перспективы политической рокировки «Газете.Ru» обрисовал юрист-международник, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
Как уточнил эксперт, на данный момент рейтинг ХДС составляет 19%. По его словам, недавние местные выборы в Германии продемонстрировали неспособность правящей партии страны сформировать новую политическую коалицию в Бундестаге.
Что касается главы правительства земли Северный Рейн-Вестфалия, то там позиции в ХДС довольно сильны, а «Альтернатива для Германии» пока не так сильно наступает. При этом личный рейтинг Мерца скатился до 14%, а уровень неодобрения зашкаливает за 80%. По словам Топорнина, на этом фоне, внутри ХДС идут активные разговоры о необходимости заменить нынешнего канцлера.
Ранее старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин заявилTelegram-каналу «Радиоточка НСН», что Мерц отменил телефонный разговор с Дональдом Трампом, обидевшись на троллинг со стороны президента США после победы оппозиционной немецкой партии.
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