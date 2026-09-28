«Одна и та же компания!»: Организаторами концертов Канье в Петербурге оказались турки
Организаторы шоу Канье Уэста в Стамбуле стоят и за его концертами в Санкт-Петербурге, объяснил в эфире НСН Евгений Финкельштейн.
Турецкая компания ILS Vision, анонсировавшая концерт Канье Уэста в Москве в июле 2027 года, имеет отношение и к нынешним концертам эпатажного рэпера в Санкт-Петербурге, заявил в интервью НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
Ранее РБК и другие российские СМИ сообщили, что компания ILS Vision указала в графике выступлений Канье Уэста концерт в Москве 10 июля 2027 года. В мае 2026 года эта компания организовала рекордный концерт Канье в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка, собравший 118 тысяч зрителей. По данным Финкельштейна, именно эти организаторы стоят и за анонсами концертов американского рэпера в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, судьба которых до сих пор в тумане.
«Концерты, которые сейчас проходят, непосредственно связаны с турецкой компанией. Она является контрагентом концертов в Санкт-Петербурге, это одна и та же компания. Сначала должен быть контракт, только после этого можно что-то анонсировать. Это ошибку уже совершила Say Agency. Но то, что за этим стоит турецкая компания, которая проводила его шоу в Стамбуле, это абсолютно точно, 100%. Я думаю, что и в Москве, и в Питере на концерт Канье Уэста пришло бы достаточно много людей, но для этого должна быть профессиональная промоутерская компания, которая принимает их на российской стороне», - указал глава PMI.
Со своей стороны, промоутер Владимир Зубицкий подтвердил НСН, что туркам понадобится российский партнер, и объяснил, как согласуются концерты в Москве.
«Если это правда, то на 100% обязательно нужен российский партнер, с которым они, возможно, заключат контракт. Все это запутанная ситуация. Нужно подождать начала октября, что произойдет с этими концертами – отменятся они официально или нет, каким будет возврат билетов… Для того, чтобы провести концерт в Москве, нужно получить разрешения от многих структур, и это никак не связано с СВО. Есть специальный протокол, когда пишутся письма в МВД, в мэрию, в МЧС. Это уведомительные письма, а разные органы дают разрешения или нет. Так всегда происходило», - заключил собеседник НСН.
По данным СМИ, покупатели билетов на концерты Канье Уэста на «Газпром Арене» 10 и 11 октября стали получать «загадочные письма» от их организаторов, агентства Say Agency, с обещанием «мощного официального объявления» 30 сентября, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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