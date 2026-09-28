Путин своим указом увеличил штатную численность ВС России
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о штатной численности Вооруженных Сил России. Она установлена в количестве 2 441 630 единиц, из них 1 550 500 составляют военнослужащие.
Такие цифры значатся в опубликованном документе. Он размещен на официальном портале правовой информации. В соответствии с указом, кабинет министров должен обеспечить финансирование Минобороны из федерального бюджета для реализации обозначенной численности российской армии.
До этого штатная численность ВС РФ составляла 2 426 130, из которых 1 535 000 — военные. Таким образом, число военнослужащих увеличено на 15500 человек. В июле текущего года президент подписал указ об увеличении численности военнослужащих на 25 тысяч человек.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в Кремле опровергли утверждения о якобы имеющихся планах проведения мобилизации в России после выборов в Госдуму.
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