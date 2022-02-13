Зюганов призвал российские власти не затягивать признание ДНР и ЛНР

Отмечается, что 14 февраля Совет Госдумы рассмотрит проект постановления об обращении Госдумы к президенту РФ по этому вопросу.

«Пойдут на заседание Совета первый зампред ЦК КПРФ и первый вице-спикер Думы Иван Мельников, глава комитета Леонид Калашников, первый замглавы фракции Николай Коломейцев, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Мы будем настаивать на рассмотрении», - заявил коммунист.

По словам политика, он рассмотрит любой вариант рассмотрения документа - направить обращение после одобрения Думы непосредственно президенту и Совбезу, или проведя консультации с МИДом и с Минобороны.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от «Единой России» Константин Затулин ранее говорил «Радиоточке НСН» , что признание республик Донбасса может стать «медвежьей услугой», поскольку означает разрыв Минских соглашений.

