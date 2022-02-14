СМИ: на Совет ГД отправят два проекта о признании ЛНР и ДНР

Два проекта о признании самопровозглашённых Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР) народных республик отправят на Совет Госдумы 15 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

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Собеседник агентства рассказал, что первый будет в адрес президента, а второй - в МИД, для ускорения процедуры.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Госдумы обсудит вопрос о том, рассматривать ли на заседании палаты проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР или же направить документ в МИД для получения отзыва, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ЛНРДНРРоссияГосдума
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