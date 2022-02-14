СМИ: на Совет ГД отправят два проекта о признании ЛНР и ДНР

Собеседник агентства рассказал, что первый будет в адрес президента, а второй - в МИД, для ускорения процедуры.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Госдумы обсудит вопрос о том, рассматривать ли на заседании палаты проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР или же направить документ в МИД для получения отзыва, сообщает RT.