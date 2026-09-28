«По данным последней переписи населения и сводок Росстата, около 55% семей с детьми в России воспитывают одного ребенка, еще примерно 33% – двух. Таким образом, порядка 88% семей с детьми – это семьи с одним или двумя детьми, для которых с 1 октября условия программы существенно изменятся. При этом под условия семейной ипотеки попадает только часть из них, поскольку программа распространяется на семьи, в которых есть ребенок возрастом до 7 лет», – отметил он.

Он объяснил, почему для рынка этот день станет точкой разворота.

«Для рынка новостроек 1 октября станет точкой разворота от эпохи массового стимулирования спроса льготными ипотечными программами к более сбалансированному рынку. Особенно заметно изменения могут сказаться на массовом сегменте, где решение о покупке во многом зависит от размера ежемесячного платежа. Для семей с одним ребенком ипотека станет ощутимо чувствительнее для семейного бюджета. Поэтому часть потенциальных покупателей может отложить сделку, выбрать квартиру меньшей площади или рассмотреть проекты в более доступном ценовом сегменте. При этом семейная ипотека по-прежнему останется одним из ключевых драйверов спроса на первичном рынке», - рассказал он.

При этом, по его словам, цены на этом фоне снижаться не будут, останутся на текущем уровне.

«Однако сценарий, при котором спрос снижается, а цены автоматически падают на сопоставимую величину, выглядит маловероятным. В частности, конкуренция между застройщиками за платежеспособного покупателя может усилиться. Девелоперы будут активнее использовать программы субсидирования ипотечной ставки, программы рассрочки и другие инструменты, позволяющие снизить финансовую нагрузку на покупателя без прямого пересмотра цены квартиры. В четвертом квартале мы ожидаем существенное охлаждение спроса в массовом сегменте и усиление конкуренции между проектами за платежеспособного клиента. Цены на квартиры, вероятнее всего, будут держаться на текущем уровне из-за высокой себестоимости и ограниченного предложения, а также запуска новых программ по субсидированию ипотечных ставок от застройщиков», - добавил собеседник НСН.

Ранее Ирина Радченко в беседе с НСН выразила уверенность в том, что масштабного кризиса в строительной отрасли, подобного тому, что наблюдался в 2012, 2014 и 2017 годах, сегодня не повторится.

