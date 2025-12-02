«Зарвавшейся» Европе пригрозили ядерным ударом в ответ на хамство
Европейские политики «зарвались», потому что не верят в то, что Россия способна применить ядерное оружие, заявил НСН Сергей Орджоникидзе.
Речь президента России Владимира Путина — это прозрачный намек ЕС на то, что РФ готова ответить на хамство любыми методами, включая ядерный удар, рассказал российский дипломат, экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН.
Владимир Путин заявил 2 декабря, что Россия не намерена воевать с Европой, но готова к этому, а если все же наступит война, то в Евросоюзе не останется никого, с кем можно было бы договориться, передает его слова РИА Новости. Орджоникидзе отметил, что в речи президента содержался особый сигнал.
«Очень важно, что наш президент сказал сегодня, что мы не собираемся воевать с Европой, но если они начнут, то, по словам Путина, договариваться будет не с кем. Впервые было сказано что-то подобное. Это более чем прозрачный, интеллектуальный и вежливый намек. ЕС зарвался своими выступлениями: что французы, что немцы. Им нужно дать ответ, чтобы они сидели и не хамили. Позволяют такое поведение только потому, что считают, что мы никогда не будем применять ядерное оружие и играют на этом. Они серьезно ошибаются», — указал он.
Помимо этого, в этот день в Москву прилетели представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Дэвид Кушнер, а чуть ранее с визитом прибыл глава МИД Китая Ван И. Орджоникидзе предпочел не замечать в этих совпадениях тайные послания.
«Я думаю, что никакой конспирологии тут нет, потому что визит Кушнера не был запланирован заранее. Что касается Ван И, то все было согласовано задолго. К тому же, он откликнулся на приглашение секретаря совета безопасности РФ Сергея Шойгу, а не министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ван И отвечает за все внешние дела, включая не только дипломатию, но и разведку, поэтому визит может касаться различных вопросов. Конечно, мы информируем китайцев в рамках партнерских отношений о происходящем, но деталей никто не рассказывает. Я думаю, мы ставим в известность наших друзей, чтобы не получилось так, что недруги в Европе знают ситуацию, а они нет», — подчеркнул он.
Ранее экс-премьер ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай объяснил НСН, что может повлиять на переговоры России и Украины.
