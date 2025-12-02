В Кремле начались переговоры Путина с Уиткоффом

О визите Уиткоффа в Москву стало известно после того, как 30 ноября он провел переговоры с украинской делегацией в Майами, на территории своего гольф-клуба Shell Bay. Там стороны обсуждали территориальные параметры возможного соглашения и вопросы, связанные с перспективами членства Украины в НАТО. Глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров тогда заявил о значительном прогрессе, отметив при этом необходимость дальнейшей проработки отдельных пунктов.

По данным Axios, Уиткофф прибыл в Москву, чтобы представить российской стороне обновленную версию американского плана урегулирования. Документ, который изначально включал 28 пунктов, был сокращен до 22 и доработан с учетом результатов переговоров с Киевом, передает «Радиоточка НСН».

