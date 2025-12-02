В Кремле начались переговоры Путина с Уиткоффом
В Кремле стартовали переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Центральная тема встречи — обсуждение обновленной версии американского плана по мирному урегулированию конфликта на Украине.
На встрече также присутствует советник Белого дома Джаред Кушнер. Российскую сторону представляют спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков.
О визите Уиткоффа в Москву стало известно после того, как 30 ноября он провел переговоры с украинской делегацией в Майами, на территории своего гольф-клуба Shell Bay. Там стороны обсуждали территориальные параметры возможного соглашения и вопросы, связанные с перспективами членства Украины в НАТО. Глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров тогда заявил о значительном прогрессе, отметив при этом необходимость дальнейшей проработки отдельных пунктов.
По данным Axios, Уиткофф прибыл в Москву, чтобы представить российской стороне обновленную версию американского плана урегулирования. Документ, который изначально включал 28 пунктов, был сокращен до 22 и доработан с учетом результатов переговоров с Киевом, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кремле начались переговоры Путина с Уиткоффом
- Самолет Pegasus с россиянами из-за тумана сел в Актау вместо Актобе
- Туры от 10 тысяч и альпака-парк: Почему россияне зимой выбирают Архыз и Шерегеш
- СМИ: Уиткофф и Кушнер стали главными переговорщиками США по Украине
- Зеленский сообщил о доработке женевского проекта мирного соглашения
- Силуанов: Россияне не заметят увеличения НДС
- Путин: Европа сама вывела себя из украинского урегулирования
- Путин заявил, что Россия может «отрезать Украину от моря»
- «Дорожают на треть!»: Как сэкономить на покупке авиабилетов перед Новым годом
- Путин: Россия готова к войне с Европой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru