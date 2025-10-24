Запрет ЕС на ввоз игрушек в Россию назвали бесполезным
В Россию сейчас основная масса игрушек поступает из Китая, а также параллельным импортом, заявил в беседе с НСН Александр Смирнов.
Новые санкции ЕС ни на что не повлияют, и никто от них не пострадает, заявил НСН директор розничной сети Toy.ru Александр Смирнов.
ЕС запретил ввозить в Россию пластиковые игрушки и модели с моторчиками в рамках нового пакета санкций. Под запрет, помимо машинок, подпадают, например, коляски для кукол и сами куклы, различные головоломки и даже трёхколёсные велосипеды.
Смирнов подчеркнул, что детский бизнес должен быть вне политики.
«В Европе заводов по производству игрушек практически не осталось. А все мировые бренды уже давным-давно отказались от поставок в Россию. Всё это попадает в российские магазины либо параллельным импортом, либо через дружественные страны, поэтому новые санкции ни на что не повлияют, и никто от них не пострадает, в том числе, и дети. Детский бизнес должен быть вне политики. Не надо использовать детей в качестве способа давления на их родителей. В Россию сейчас основная масса игрушек поступает из Китая, а также параллельным импортом. Заводы основных брендов производителей игрушек чаще всего тоже размещены в Китае», - заметил эксперт.
По его словам, всегда хорошо востребованы на рынки классические блочные конструкторы Lego и их аналоги, а также настольные игры.
«Среди игрушек наиболее востребованы на рынке классические блочные конструкторы Lego и их аналоги. Они всегда в тренде. Неплохо развивается сегмент настольных игр в последнее время. В том числе, благодаря отечественному игроку на рынке Hobby Games. Это издательство находит самые интересные игры, покупает лицензию, переводит, инвестирует в создание собственных российских игр. Очень серьезная компания. Все тренды сохраняются, пока не появится принципиально новая анимация, которая создаст какой-то новый вау-эффект, как это было в свое время с Щенячьим патрулем или Бакуганами. Последний серьезный прорыв произошел в 2017 году. Это были игрушки LOL. У них до сих пор хорошие показатели продаж. Есть и краткосрочные тренды, такие, как Лабубу», - рассказал Смирнов.
Ранее Евросоюз запретил экспорт в Россию роз, кукол и унитазов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
