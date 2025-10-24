Смирнов подчеркнул, что детский бизнес должен быть вне политики.

«В Европе заводов по производству игрушек практически не осталось. А все мировые бренды уже давным-давно отказались от поставок в Россию. Всё это попадает в российские магазины либо параллельным импортом, либо через дружественные страны, поэтому новые санкции ни на что не повлияют, и никто от них не пострадает, в том числе, и дети. Детский бизнес должен быть вне политики. Не надо использовать детей в качестве способа давления на их родителей. В Россию сейчас основная масса игрушек поступает из Китая, а также параллельным импортом. Заводы основных брендов производителей игрушек чаще всего тоже размещены в Китае», - заметил эксперт.

По его словам, всегда хорошо востребованы на рынки классические блочные конструкторы Lego и их аналоги, а также настольные игры.