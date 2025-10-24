В специальном налоговом режиме для маркетплейсов не увидели смысла
Занимаемые пунктами выдачи заказов маркетплейсов помещения ничем не отличаются от других помещений свободного назначения, необходимость ввода для них специального налогового режима вызывает сомнения, сказал НСН Артем Соколов.
Деятельность пунктов выдачи заказов маркетплейсов мало отличается от аналогичных пунктов логистических компаний, не очень понятно, для чего нужно вводить для них специальный налоговый режим. Об этом НСН заявил глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
Ассоциация участников рынка электронной коммерции предложила создать отдельный код ОКВЭД (код рода деятельности по общероссийскому классификатору) и специальный налоговый режим для пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциации, направленное министру экономического развития Максиму Решетникову. Соколов отметил, что не видит смысла в подобных нововведениях.
«Раз бизнес просит, наверное, в этом есть какая-то определенная специфика. Помещения, арендуемые таким бизнесом, ничем не отличаются от любого помещения свободного назначения, в котором может осуществляться любая коммерческая деятельность. В то же время действительно деятельностью ПВЗ занимаются малый бизнес, микробизнес. Я не могу сказать, что это какая-то новая деятельность —уже давно существуют пункты выдачи заказов различных логистических компаний, не знаю, чем деятельность ПВЗ маркетплейсов будет отличаться от них, это как раз логистическое звено. Видимо, проблематика лежит несколько глубже, этот вопрос нужно будет тщательно изучить и уже после этого вернуться к его решению», — сказал Соколов.
Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров заявил, что маркетплейсы торгуют «серыми» товарами и доводят скидки до максимальных, что нарушает принципы свободной конкуренции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Набиуллина назвала причину отказа от резкого снижения ключевой ставки
- «Кабаре без слов!»: Анна Музыченко о секретах нового спектакля
- В специальном налоговом режиме для маркетплейсов не увидели смысла
- Брежнев и отчаяние: Как снимали сериал «Дорогой Вилли» с Маковецким и Кяро
- СМИ анонсировали встречу Уиткоффа с Дмитриевым
- Москвичам пообещали теплое предзимье
- СМИ: Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев находится в Вашингтоне
- Смогут обойти: Как санкции США ударят по «Спартаку»
- Песков объяснил слова Путина об «ошеломляющем ответе» на «Томагавки»
- Центробанк заявил о напряженности на рынке труда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru