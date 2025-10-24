В специальном налоговом режиме для маркетплейсов не увидели смысла

Занимаемые пунктами выдачи заказов маркетплейсов помещения ничем не отличаются от других помещений свободного назначения, необходимость ввода для них специального налогового режима вызывает сомнения, сказал НСН Артем Соколов.

Деятельность пунктов выдачи заказов маркетплейсов мало отличается от аналогичных пунктов логистических компаний, не очень понятно, для чего нужно вводить для них специальный налоговый режим. Об этом НСН заявил глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Ассоциация участников рынка электронной коммерции предложила создать отдельный код ОКВЭД (код рода деятельности по общероссийскому классификатору) и специальный налоговый режим для пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциации, направленное министру экономического развития Максиму Решетникову. Соколов отметил, что не видит смысла в подобных нововведениях.

Маркетплейсам запретят скидки за оплату через кошелек из-за жалоб банков

«Раз бизнес просит, наверное, в этом есть какая-то определенная специфика. Помещения, арендуемые таким бизнесом, ничем не отличаются от любого помещения свободного назначения, в котором может осуществляться любая коммерческая деятельность. В то же время действительно деятельностью ПВЗ занимаются малый бизнес, микробизнес. Я не могу сказать, что это какая-то новая деятельность —уже давно существуют пункты выдачи заказов различных логистических компаний, не знаю, чем деятельность ПВЗ маркетплейсов будет отличаться от них, это как раз логистическое звено. Видимо, проблематика лежит несколько глубже, этот вопрос нужно будет тщательно изучить и уже после этого вернуться к его решению», — сказал Соколов.

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров заявил, что маркетплейсы торгуют «серыми» товарами и доводят скидки до максимальных, что нарушает принципы свободной конкуренции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / аксим Стулов
ТЕГИ:БизнесНалогимаркетплейс

Горячие новости

Все новости

партнеры