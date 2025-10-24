Деятельность пунктов выдачи заказов маркетплейсов мало отличается от аналогичных пунктов логистических компаний, не очень понятно, для чего нужно вводить для них специальный налоговый режим. Об этом НСН заявил глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Ассоциация участников рынка электронной коммерции предложила создать отдельный код ОКВЭД (код рода деятельности по общероссийскому классификатору) и специальный налоговый режим для пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциации, направленное министру экономического развития Максиму Решетникову. Соколов отметил, что не видит смысла в подобных нововведениях.