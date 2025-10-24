СМИ анонсировали встречу Уиткоффа с Дмитриевым
Спецпосланник президента РФ Стивен Уиткофф намерен встретиться с представителем российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Как пишет RT, об этом заявил сотрудник Axios Барак Равид.
В своих соцсетях корреспондент портала уточнил, что встреча должна состояться 25 октября.
«В субботу... Уиткофф, как ожидается, встретится Дмитриевым», — написал Равид.
Ранее телеканал CNN сообщал, что Дмитриев прибыл в Вашингтон «для продолжения обсуждения отношений между США и Россией», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
