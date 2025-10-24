СМИ анонсировали встречу Уиткоффа с Дмитриевым

ЦБ РФ впервые признал риски недостижения таргета по инфляции в 2026 году СМИ сообщили о визите спецпредставителя Дмитриева в США Экс-глава Ростова-на-Дону Логвиненко задержан Более 50% детей мигрантов в пяти регионах юга РФ не сдали тест по русскому Коппола продаст коллекцию ценных вещей после провала «Мегалополиса»