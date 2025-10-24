Песков объяснил слова Путина об «ошеломляющем ответе» на «Томагавки»

Слова президента РФ Владимира Путина об «ошеломляющем ответе» касаются попыток нанесения ударов любым дальнобойным оружием вглубь территории страны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Генерал Соболев раскрыл «ошеломляющий» ответ России на удар «Томагавками»

Он подчеркнул,что речь идёт не о поставках, а именно о попытках ударить вглубь территории РФ, пишет RT.

«Вот о чём говорил президент... Мне кажется... что здесь нечего разъяснять», - заключил представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что передача Украине крылатых ракет «Томагавк» или другого дальнобойного оружия будет попыткой эскалации конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Ракетный УдарКрылатые РакетыВладимир ПутинДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры