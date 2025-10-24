Песков объяснил слова Путина об «ошеломляющем ответе» на «Томагавки»

Он подчеркнул,что речь идёт не о поставках, а именно о попытках ударить вглубь территории РФ, пишет RT.

«Вот о чём говорил президент... Мне кажется... что здесь нечего разъяснять», - заключил представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что передача Украине крылатых ракет «Томагавк» или другого дальнобойного оружия будет попыткой эскалации конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

