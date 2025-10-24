Центробанк заявил о напряженности на рынке труда

Отмечается, что зарплаты в текущем году растут медленнее, чем в прошлом, однако «темпы их повышения пока опережают рост производительности труда».

«При этом, по данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, постепенно сокращается», - указал регулятор.

Также в Центробанке указали, что безработица в РФ «находится на исторических минимумах».

Ранее шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш заявила, что безработица в России самая низкая среди стран «Большой двадцатки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

