Москвичам пообещали теплое предзимье
Температура в Москве в предстоящие выходные будет похожа на сентябрьскую, а заморозков не стоит ждать до конца следующей недели, заявил НСН Роман Вильфанд.
В грядущие выходные температура воздуха в Москве будет на пять—шесть градусов выше нормы, на следующей же неделе постепенно начнет холодать, заявил НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Ближайшие суббота и воскресенье будут потрясающе теплыми. По температурному фону погода будет соответствовать той, которая обычно бывает в конце сентября. Связано это с тем, что воздушные массы перемещаются с юга, а циклон, который управляет погодой, будет далеко от центра России. Он настолько глубокий, что влияние его простирается на Западную и Восточную Европу, а также центр Европейской России, поэтому погода в выходные будет около 10 градусов тепла, но пойдет дождь», — рассказал синоптик.
По его словам, до конца октября столбики термометров не опустятся ниже нуля градусов.
«В понедельник—вторник температурный фон будет в районе 7—10 градусов тепла. Ночные температуры тоже будут высокими, около пяти градусов тепла. Будет небольшое постепенное понижение. Если в эти выходные дни и в понедельник температура воздуха в Москве будет на пять—шесть градусов выше нормы, то в будущем она будет на три—четыре градуса выше нормы. Заморозков не ожидается до конца недели. Дневная температура постепенно будет понижаться. К концу следующей недели она будет в диапазоне от нуля до пяти градусов тепла. Предзимье начинается с теплой погоды. Воздушные массы будут перемещаться с востока, с северо-востока. Очень сильных осадков не ожидается. Небольшие дожди насытят воздух осенней влагой. Атмосферное давление будет ниже нормы примерно на семь—восемь миллиметров», — добавил Вильфанд.
Ранее синоптик Тишковец пообещал россиянам «тыквенный» октябрь, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
