Москвичам пообещали теплое предзимье

Новый эндоскопический центр на базе больницы имени Юдина открыли в Москве Реконструкцию канала имени Москвы начнут в 2026 году Новая школа для 1200 учеников откроется в районе Солнцево в 2026 году В Москве обустроят пять новых плавучих причалов для электросудов Центр современного искусства с акцентом на социальные темы впервые открылся в Москве